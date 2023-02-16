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Великолучанина заключили под стражу за смертельное избиение пенсионера

Великолучанина, который до смерти избил знакомого пенсионера, заключили под стражу на два месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Накануне своего дня рождения великолучанина задержали за смертельное избиение знакомого. По версии следствия, в ночь с 15 на 16 февраля обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшей ссоры с ранее ему знакомым потерпевшим, умышленно нанес ему удары, которые вызвали наступление смерти последнего.

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17 февраля мужчину задержали и предъявили обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, по 16 апреля включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.