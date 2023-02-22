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Прокуратура проконтролировала обеспечение безопасности движения поездов в Дновском районе

Прокуратура взяла на контроль исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской транспортной прокуратуре.

Ранее занимавшие должности начальника, исполняющего обязанности заместителя начальника (по текущему содержанию пути) и бывшего дорожного мастера Дновской дистанции пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» лица не обеспечили надлежащее содержание железнодорожного пути, сооружений и других устройств хозяйства пути на перегонах в технически исправном состоянии, гарантирующем бесперебойное и безопасное движение поездов с установленными скоростями.

В целях организации работы дистанции пути на требуемом уровне прокуратура внесла представление начальнику Дновской дистанции пути. Также в отношении данных ответственных лиц Дновской дистанции пути Псковский транспортный прокурор вынес постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных переездах).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле.