Происшествия

Гражданина Белоруссии осудили за похищение икон в Псковской области

53-летнего гражданина Республики Беларусь осудили в Стругокрасненском районе за совершение ряда краж. Мужчина похищал, в том числе, предметы, имеющие особую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период с 2021 по 2022 год подсудимый совершил серию краж чужого имущества на территории Псковской области. Например, из дачного дома в одной из деревень региона мужчина похитил угольный самовар 1950-х годов объёмом 5 литров. Из дома в деревне Малые Льзи Плюсского района он похитил советский военный бинокль, бутылку вермута и банку ананасов. В ряде других деревень он украл самодельный нож, велосипед и электротехнику.

Кроме того, из частных домов были похищены иконы: «Богоматерь Знамение», «Иисус Христос», «Богоматерь с Младенцем на руках», «Николай Чудотворец», напрестольные кресты, лампада XIX века, которые представляют собой особую историческую, научную, художественную и культурную ценность.

Суд по совокупности преступлений назначил мужчине наказание в виде 4 лет З месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.