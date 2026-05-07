 
Происшествия

Жилой дом горел в новоржевской деревне Залужье

0

Жилой дом горел в деревне Залужье Новоржевского муниципального округа 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 14:24. Огнем уничтожена надворная постройка. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание ликвидировали семь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники.

В этот же день в 12:57 сгорело бесхозное строение в деревне Малая Слобода Новоржевского округа. Причиной, предположительно, стала неосторожность при курении. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026