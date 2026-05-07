Жилой дом горел в новоржевской деревне Залужье

Жилой дом горел в деревне Залужье Новоржевского муниципального округа 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 14:24. Огнем уничтожена надворная постройка. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание ликвидировали семь специалистов областной пожарной охраны и три единицы техники.

В этот же день в 12:57 сгорело бесхозное строение в деревне Малая Слобода Новоржевского округа. Причиной, предположительно, стала неосторожность при курении. На месте работали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.