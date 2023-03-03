Происшествия

Стая собак держит в страхе жителей города Дно

Стая собак держит в страхе жителей города Дно. Об этом горожане сообщили в группе «Жизнь по-дновски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жизнь по-дновски» / «ВКонтакте»

«В Дно бесчинствует стая собак. Каждый день видим растерзанных кошек, псы влезают на территории хозяйств, затрепали кроликов

Администрация поймала только одну собаку. Дети в школу боятся ходить, собаки кидаются даже на взрослых», – отметили дновцы.

Местная жительница также опубликовала фотографию очередной жертвы разгуливающих по городу собак: растерзанного домашнего кота она обнаружила на улице Советской, за гостиницей.

Также горожане сообщали, что видели на улице Космонавтов стаю из пяти собак.