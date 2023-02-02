Общество

Звериные меры

В идеальном мире зоозащитника приюты опустели, все животные сидят по домам, а на улицах вместо бездомных кошек и собак перекати-поле. Пока что до этого очень далеко. Горожане продолжают жаловаться на стаи безнадзорных четвероногих, волонтёрские передержки забиты до отказа, и существуют они только за счёт неравнодушных людей.

Псковская Лента Новостей выяснила, насколько остро стоит звериная проблема в Пскове и области, с какими трудностями сталкиваются службы, занимающиеся отловом, и кто виноват в обилии собак на улицах.

«Кому-то и две - стая»

Ранее в редакцию поступило письмо читателей, обеспокоенных поведением бродячих собак на улице Индустриальной. Жители дома №4а сообщали, что целая стая псов держит в страхе весь двор. Якобы, собаки постоянно кидаются на людей, облаивают, пугают детей на детской площадке.

Администрация города Пскова отреагировала на публикацию и передала заявку на отлов собак в указанном дворе в АНЗО «Шанс».

Однако в организации заявили, что информация не соответствует действительности. Руководитель «Шанса» Мария Величко рассказала нашему корреспонденту о том, что на Индустриальной имеется несколько постоянно живущих на улице собак, но они не представляют опасности.

«Заявку нам передали, мы её отработали, посмотрели. Собаки есть, они неагрессивные, поэтому никого не отловили. Ситуацию будем мониторить», - сообщила Мария Величко. Она заметила, что пока контракт с городом на отлов бездомных животных находится в процессе заключения.

В администрации Пскова уточнили, что подписание контракта запланировано на начало февраля. В этом году на оказание услуг по отлову и содержанию собак без владельцев предусмотрено 1 млн 161 тыс. рублей. В 2022-м на эти цели выделили 851 тыс. 622 рублей, «Шанс» отловил по контракту 86 собак.

В обязанности исполнителя услуги входит отлов животных, транспортировка в приют, первичный осмотр у ветеринара, оказание неотложной помощи в случае необходимости. Также необходимы регистрация и учет всех отловленных животных, их содержание на карантине в течение 14 дней, обработка от паразитов, вакцинация от бешенства, стерилизация. После неагрессивные собаки возвращаются в прежние места обитания.

Мария Величко констатировала, что присутствие собак в городе - вещь непобедимая. По крайне мере до тех пор, пока не будет принят закон об обязательной регистрации всех собак, и не введена ответственность за их ненадлежащее содержание. «Невозможно приюты забивать всеми собаками, которых ненадлежащим образом содержат хозяева. Мы просто не имеем ни физической, ни финансовой возможности», - подчеркнула Мария Величко. Сейчас в «Шансе» содержатся 260 собак.

Руководитель организации заметила, что в данный момент собак на улицах Пскова очень мало, и 90% из них самовыгульные. По её словам, проблемы зачастую создают животные из частного сектора, где люди не особо следят за тем, чтобы питомцы находились на привязи. Кроме того, люди по-разному относятся к собакам: кому-то и две - стая. При этом пёс может просто идти по своим делам и никого не трогать. «Собака иногда пытается играть, а говорят, что нападает», - пояснила Мария Величко.

Бездомных нет, есть выкинутые

Горожане подтверждают, что за последние годы количество собак на улицах города заметно сократилось. Зооволонтер и основатель кошачьего приюта «Вторая жизнь» Анна Суворова, в семье которой живут и собаки, констатировала, что десять лет назад ситуация была намного хуже. По её мнению, большую роль в этом сыграл «Шанс».

Самая тяжелая ситуация, по мнению зооволонтёра, складывается с животными, которые живут в частном секторе. Их очень тяжело выловить, так как они умные и осторожные, не доверяют человеку. «Эти животные плодятся, а из щенков вырастают дикие собаки, которых очень тяжело адаптировать к жизни с человеком. Как правило, из приютов таких не забирают. Их судьба - либо всю жизнь прожить в приюте, либо вернуться в прежнее место обитания и бегать по улице. И вот они могут сбиваться в стаи. Но приюты у нас не резиновые, и вместить туда бесконечное число животных невозможно», - подчеркнула Анна Суворова.

Она заметила, что в Пскове по сути нет бездомных собак, но есть выкинутые. Все бездомные либо стерилизованы и выпущены обратно, либо живут в приютах. «Периодически появляются выкинутые щенки и взрослые собаки. От этого никуда не деться, надо ужесточать законы, вводить строгий учет», - уверена волонтёр.

Однако, по её мнению, организовать это сложно из-за большого количества официально не зарегистрированных разводчиков, которые никакому контролю не поддаются. «Кого они плодят, кому и кого продают, очень тяжело проследить. Я вообще за то, чтобы у нас была зоополиция. Но это, конечно, из области фантастики, это не про нас», - вздохнула она.

Анна Суворова рассказала, что на сайтах объявлений масса предложений от людей, которые намеренно плодят своих животных. «У нас люди вяжут всех подряд. Они не считают нужным стерилизовать своих животных и плодят даже тех, которые не представляют никакой племенной ценности. Никто не следит за чистотой породы, и потом все эти метисы, полукровки естественно никому не нужны», - пояснила волонтёр.

Хорошее породистое животное стоит дорого, и многие не в состоянии его купить, либо не считают нужным тратить такие деньги. При этом щенки-полукровки продаются за копейки, люди приобретают их для детей в качестве игрушки. После того, как собака не оправдала ожиданий, её выбрасывают на улицу.

Неоднократно сталкивалась с этим псковичка Александра Лаба, которая много лет занималась спасением собак ездовых пород. Она помогла найти новый дом десяткам выброшенных хаски, маламутов, лаек. Среди животных были и чистопородные, и метисы.

«Пока у нас будут бесконтрольно размножать животных, проблема бездомных собак, котов не решится. По идее нужно ввести налоги на разведение животных, обязательное чипирование. Зоополиция необходима, которая могла бы сканировать чип животного и выписывать штраф за самовыгул», - считает Александра Лаба.

Также она выступает за введение серьезных санкций за самовыгул, вплоть до лишения прав на животное и поиска ему новых хозяев. Обязательны стерилизация и вакцинация питомцев, не имеющих племенной ценности.

Псковичка добавила, что животных на улице стало меньше благодаря зоозащитным организациям. Но люди продолжают разводить собак, пристраивают их недобросовестным хозяевам, и четвероногие в итоге становятся бездомными. Так, за прошедший год очень много хаски остались без дома, на данный момент 10 ищут новый дом. «Я больше года не занимаюсь волонтёрством, нужно сосредоточиться на своих 7 собаках, которым требуется внимание, качественные прогулки и хорошее питание. Но моя подруга продолжает заниматься пристройством бездомных хаски», - поделилась Александра Лаба.

Бегают по кругу

Но если в Пскове работа с безнадзорными животными в Пскове хоть как-то выстроена, то в районах дела обстоят не так радужно. Не в каждом муниципалитете есть приют, а если даже волонтёрская организация в наличии, в ней может не быть ловца.

В Псковском районе ситуация обратная: ловец имеется, а приюта нет. Отловом собак по контракту здесь занимается Василий Смирнов, который многим известен и как профессиональный ловец кошек. Он отлавливает, прививает, стерилизует и возвращает животных в среду обитания. Некоторые из них остаются в импровизированном пункте передержки, где сейчас живут 16 собак. Содержать их помогают неравнодушные люди. «Сейчас были по кобелям заявки, выловили, пытаемся их пристроить. Есть щенки-подростки, пристройство тоже идёт медленно», - поделился Василий Смирнов.

Люба. Уже два года живёт на передержке и ждёт своего человека. Фото Василия Смирнова

По его словам, в прошлом году по контракту нужно было выловить порядка 40 собак, но по факту план выполнить не удалось по ряду объективных причин. В этом году предусмотрен отлов меньшего количества животных.

По словам ловца, в районе не очень много бездомных собак, большая часть из них - «залётные». «Никто не знает, откуда они появились. В Родине недавно появилась собака, щенилась, раньше её никто не видел. Стая из 7 собак кочует по деревням, думаем, как их поймать», - рассказал Василий Смирнов. Он подчеркнул, что нужно вводить наказание за нахождение собаки на самовыгуле.

«Пока она кого-то не покусает, человека не накажут за то, что она постоянно по деревне болтается. Хозяйских собак по идее ловить нельзя, и вот что с ними делать? Смысл её ловить, время тратить, куда её? Для бездомных-то места нет», - пояснил ловец.

Ни для кого не секрет, что приютов катастрофически не хватает, а существующие живут только на пожертвования. К примеру, в Острове функционируют два волонтёрских приюта. Контракт на отлов в настоящее время заключен с АНЗО «Жизнь». Руководитель организации Ольга Смирнова заметила, что большой погоды целевые средства не делают. На данный момент в приюте живут около 100 собак на ПМЖ, которые никем не финансируются.

В Острове преобладает частный сектор, и существует большая проблема с самовыгулом — регулярно поступают жалобы и заявки на отлов течных сук, которых выпускают погулять хозяева. Приходится и их прихватывать, заметила Ольга Смирнова.

По мнению руководителя АНЗО «Жизнь», в ближайшее время вряд ли что-то изменится, несмотря на планы по принятию законопроектов. «Пока мы бегаем по кругу, немножко сокращая популяцию стерилизациями. Введут закон, и кто пойдет чипировать? Бабки, у которых по 20 собак? Это поможет, если кто-то будет выезжать всех пересчитывать и чипировать бесплатно», - уверена Ольга Смирнова. Она заметила, что многие хозяева даже на бесплатную стерилизацию не могут привезти животное по причине отсутствия транспорта и средств на такси.

Операционный день в АНЗО «Жизнь». Фото из группы организации «ВКонтакте»

Второй островский приют принадлежит региональной общественной организации «Зоопомощь», здесь содержатся более 200 собак. Руководитель объединения Светлана Дмитриева рассказала, что контракта на отлов на данный момент нет, но животные не перестают прибывать. По многочисленным жалобам она лично отлавливает собак, содержать их помогают благотворители.

В этом году «Зоопомощь» приютила уже 6 собак. Также в начале года пришлось ловить агрессивного хозяйского добермана, сигнал о котором поступил из полиции. Пёс разорвал двух маленьких собачек.

«Приехала, смотрю: кобелина громадный, размером с дога. Но на петлю его взяла, в машину сам пошел. В вольер, правда, с трудом запихали», - поделилась Светлана Дмитриева. История закончилась благополучно: владелец нашёлся и забрал беглеца.

Руководитель «Зоопомощи» также обратила внимание, что деньги на отлов ежегодно выделяются, но порой складывается впечатление, что они остаются неосвоенными. Так как сигналы о бездомных нестерилизованных животных продолжают поступать.

Жители приюта «Зоопомощь». Фото из группы организации «ВКонтакте»

Однобокие меры

В 2022 году на территории региона необходимо было отловить 470 бездомных собак. Однако план выполнить не удалось, отловили всего 342 особи.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина отметила, что такой показатель обусловлен рядом причин. В некоторых районах попросту нет такого количества безнадзорных животных, которых было предписано отловить. А в двух муниципалитетах никто не заявился на аукцион.

Председатель комитета напомнила, что в прошлом году полномочия по заключению договоров на отлов передали на местный уровень, и районы активно подключились к этой работе. В частности, Дновский, жители которого неоднократно сообщали о стаях бездомных собак. Вера Баданина уточнила, что в Дно проблема пока остается, но надо понимать, что это узловая станция, и собаки там появляются со всех сторон.

«То ли на поездах приезжают, то ли выкинутые, то ли бесконтрольно размножаются. Но район работает активно, сейчас закончится бюрократическая процедура, они заключают контракт. Плюс мы нашли еще одну зоозащитную организацию, которая готова подключиться к исполнению контракта в весенний сезон, когда идут массовые свадьбы», - рассказала председатель комитета.

По её словам, положительная динамика в любом случае есть. «Мы встречаемся со специалистами из других регионов, они говорят о том, что на территории Псковской области безнадзорных собак практически не видно. Бегают домашние, в ошейниках», - подчеркнула Вера Баданина.

Специалист добавила, что пока проблемы связаны именно с отсутствием практики наказания владельцев животных, которые бегают без надзора. Как только вопрос будет решен, количество собак на улицах убавится.

Председатель региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова подтвердила, что в целом в Псковской области ситуация по безнадзорным животным лучше, чем к примеру, в центральных и восточных регионах страны.

«В нашей области сильно развито зоозащитное движение, и огромное количество помощи идет от простых граждан, волонтеров. Но в отдельных районах есть серьёзные проблемы из-за отсутствия заинтересованных людей, пунктов передержки, возможности содержать принятых животных», - пояснила Вера Короткова.

По её словам, там, где есть пункты передержки, частные приюты, сразу видно отсутствие безнадзорных собачьих стай. «Конечно, периодически появляются отдельные особи: это потеряшки, специально вывезенные в город собаки, дачные бедолаги. С этими случаями начинают работать приюты в соцсетях и, как правило, подобные ситуации решаются в пользу животного», - рассказала зоозащитница.

Напомним, «Зоозащита» содержит волонтёрский приют «Лесопилка», в котором живут, лечатся, стерилизуются, пристраиваются собаки и щенки, стерилизуются и передерживаются кошки. Всего на попечении волонтёров постоянно находятся от 100 до 140 животных.

Бездомные ещё есть и будут, и, по мнению Веры Коротковой, какими-то однобокими мерами решить эту проблему невозможно. «Только в связке с законом, с выделением средств, со строительством приютов, с обучением людей , с воспитанием гуманного отношения к животным, с образовательными направлениями в учебных заведениях, с серьёзным отношением ответственных лиц государства к проблеме безнадзорных животных можно достичь результата в этом направлении», - подытожила она.

Животные, которых мы видим на улицах, не упали с неба. Каждое из них — результат безответственного отношения человека. Проблема требует комплексного решения, но начинать всегда стоит с самого себя. Стерилизовать своих питомцев и нести за них ответственность, не гнаться за модой и брать животных из приютов, а не у заводчиков.

Ульяна Ловыгина