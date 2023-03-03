Происшествия

Ранее найденного десятилетнего мальчика вновь разыскивают в Пскове

Потерявшегося и найденного в Пскове в ночь на 23 декабря десятилетнего Олега Яковлева вновь ищут волонтёры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт»

в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Известно, что 3 марта ребёнок вышел из дома и пропал.

Приметы Олега Яковлева: рост 145 сантиметров, телосложение худощавое, светлые волосы и серые глаза.

Был одет в красную с синими и белыми вставками куртку, чёрные штаны и белые кроссовки. С собой у мальчика был чёрный рюкзак.

Информацию, которая поможет найти ребёнка, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.