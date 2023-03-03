Происшествия

Граната в подъезде дома в Москве оказалась муляжом

Растяжка на основе боевой гранаты, обнаруженная на двери подъезда дома в Москве, оказалась муляжом. Об этом «Мосленте» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, это был муляж гранаты. Но "шутник" явно знаком с такими устройствами», — сказал собеседник.

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Ранее на двери жилого дома на улице Знаменские Садки нашли мину-растяжку на основе боевой гранаты. «Кто-то привязал чеку гранаты к веревке, а саму веревку — к ручке двери в подъезд. При попытке ее открыть, вероятно, должен был произойти взрыв», — сообщали СМИ.