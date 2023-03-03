Происшествия

В Москве заминировали подъезд дома

В Москве неизвестные установили растяжку с боевой гранатой на двери в подъезд, пишет Telegram-канал Baza.

Фото: Telegram-канал Baza

Растяжку обнаружили жители одного из домов на улице Знаменские Садки. «Даже на первый взгляд механизм выглядел опасно: кто-то привязал чеку гранаты к верёвке, а саму верёвку — к ручке двери в подъезд. При попытке её открыть, вероятно, должен был произойти взрыв», – написали в Telegram-канале.

Для обезвреживания растяжки вызвали сапёров. Теперь правоохранители будут разбираться, кому предназначалась граната и кто её установил.