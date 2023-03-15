Происшествия

Партию лекарств обнаружили псковские таможенники в тайнике автомобиля

Водитель грузового транспортного средства, выезжая из России, не сообщил сотрудникам таможенного поста МАПП «Убылинка» о наличии у него товара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

При осмотре транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса на рентгеновском снимке в технологических полостях кабины тягача были выявлены затемнения, характерные для скрытого от контроля товара. Таможенный досмотр подтвердил предположения таможенников о размещении незадекларированного товара под обшивкой кабины.

Вскрыв обшивку, сотрудники таможни извлекли из тайника 20 пачек сигарет с акцизными марками Российской Федерации и 304 упаковки с антибиотиками, лекарственными препаратами антиоксидантного, противовоспалительного, болеутоляющего действия. Общий вес упаковок с лекарственными средствами превысил 2 кг.

В отношении гражданина Латвии возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов) и назначена товароведческая экспертиза.