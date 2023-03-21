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Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм

Псковского бизнесмена и экс-депутата Собрания депутатов города Острова Аркадия Маркова осудили на три года лишения свободы за оправдание терроризма, призывы к экстремизму и участие в деятельности экстремистской организации. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Приговор вынес 2-й западный окружной военный суд в Москве.

Напомним, в октябре 2020 года в отношении Аркадия Маркова проводились оперативно-розыскные мероприятиями в связи с высказываниями в YouTube-канале.

Аркадий Марков является учредителем многопрофильной фирмы «Рубин», предоставляющей, в том числе, услуги по обслуживанию домофонов в Пскове. Также он активно занимался общественной деятельностью.

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В августе 2019 года Аркадий Марков утратил мандат депутата Собрания депутатов городского поселения «Остров» по избирательному округу № 9. Решение о досрочном прекращении его полномочий принято 27 августа 2019 года на 41-й сессии Собрания депутатов городского поселения «Остров». Это было связано со вступлением в законную силу в отношении Аркадия Маркова обвинительного приговора суда. Его осудили к штрафу за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).