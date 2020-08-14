Общество

Экс-депутата хотели оштрафовать за прогулку в парке 9 мая в Пскове

Псковский городской суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Аркадия Маркова. Как сообщается в решении суда от 11 августа, согласно протоколу об административном правонарушении, поступившему в суд 27 июля 2020, правонарушение было совершено 9 мая в 10:45 на территории Мемориального комплекса в ознаменование 30-летия освобождения Пскова, расположенного по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Кузнецкая напротив д. 13. Решение опубликовано на сайте суда.

Фото: официальный сайт Островского района

Аркадий Марков нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, в нарушение ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпункта «ж» п.п.1 п. 2 указа губернатора Псковской области от 15.03.2020 № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями), находился в парке у Мемориального комплекса в ознаменование 30-летия освобождения Пскова.

Действия Аркадия Маркова квалифицированы по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела установлено, что имеются обстоятельства, исключающие производство по делу. Срок давности привлечения к административной ответственности по данному делу об административном правонарушении истек 09.08.2020 в 00:00 часов.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Аркадий Марков сообщил, что не доволен решением суда. По его мнению, основания, по которым его хотели привлечь к административной ответственности, являются выдуманными и не соответствуют нормам международного права. По мнению Аркадия Маркова, сотрудники полиции воспрепятствовали его праву почтить память предков. «Это была подстава, конкретная охота на меня», - заявил собеседник. Сейчас он рассматривает возможность взыскания в судебном порядке с правоохранительных органов компенсации на услуги юристов.

По данным ЕГРЮЛ, Аркадий Марков является учредителем многопрофильной фирмы «Рубин», предоставляющей в том числе услуги по обслуживанию домофонов в Пскове. Также он активно занимается общественной деятельностью.

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В августе 2019 года Аркадий Марков утратил мандат депутата Собрания депутатов городского поселения «Остров» по избирательному округу № 9. Решение о досрочном прекращении его полномочий принято 27 августа 2019 г. на 41-й сессии Собрания депутатов городского поселения «Остров». Это было связано со вступлением в законную силу в отношении Аркадия Маркова обвинительного приговора суда. Его осудили к штрафу за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).