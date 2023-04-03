Происшествия

Островича осудили за хищение электроприборов и металла на 240 000 рублей

Островича осудили за хищение электроприборов и металла из здания ООО «Центр развития АПК» на 240 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Установлено, что в ноябре 2022 года он совершил тайное хищение чужого имущества из комплектной трансформаторной подстанции, принадлежащей ООО «Центр развития АПК», расположенной в Бережанской волости Островского района, на общую сумму более 240 000 рублей.

Приговором суда мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.