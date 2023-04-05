Происшествия

МЧС подключится к поискам молодого человека в Псковском районе

МЧС подключится к поискам молодого человека в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

4 апреля от ОМВД России по Псковскому району в ведомство поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков потерявшегося 1 апреля молодого человека 1999 года рождения вблизи деревни Выголово Псковского района.

На 9:00 5 апреля был запланирован выезд группы поисково-спасательного отряда города Пскова.

Ранее сообщалось, что 23-летнего Дмитрия Березницкого, чье местонахождение неизвестно с 31 марта, разыскивают в Пскове.