Происшествия

Пал травы зафиксировали в Палкинском районе

Пал травы зафиксировали в Палкинском районе. Об этом сообщил первый заместитель главы муниципалитета Василий Раков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Василий Раков

«Потеплело. Начинаются весенние палы травы. Сегодня разговаривал с жителями, люди думают, что ещё сыро и можно безопасно сжечь траву вокруг участка, но ветер и замёрзший водоём в данном случае могут усугубить ситуацию! Будьте внимательны, приглядывайте за детьми, не поджигайте траву, порой такие с первого взгляда безопасные палы превращаются в неконтролируемое происшествия», - отметил он.

Напомним, с 10 апреля в Псковской области устанавливается пожароопасный сезон.