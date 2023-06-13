Общество

Запрет на посещение лесов и разведение костров ввели в Псковской области

Особый противопожарный режим введен на территории Псковской области в соответствии с постановлением регионального правительства с 14 июня. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по региону, это подразумевает введение дополнительных требований пожарной безопасности.

Фото: МЧС России

«На период действия особого противопожарного режима устанавливается перечень дополнительных требований пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах», - рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что в регионе устанавливается запрет на посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах). В целях оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров организуется работа патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп для патрулирования наиболее пожароопасных участков, выявления несанкционированных сельхозпалов, обобщения информации о результатах работы и выполнении руководителями организаций мероприятий по предупреждению пожаров.

В период действия особого противопожарного режима усиливается разъяснительная работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садоводческих и огороднических товариществ, организаций с привлечением уличных комитетов, организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых домов, а также привлечению населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

В отношении нарушителей требований пожарной безопасности увеличиваются штрафные санкции. Часть 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима) предусматривает наложение административного штрафа:

на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.