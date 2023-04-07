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Ребенка с ДЦП избили в российском детском саду

Ребенка с ДЦП избили в детском саду в подмосковной Балашихе, сообщается в Telegram-канале «112».

Фото здесь и далее: «112» / Telegram

Мама мальчика рассказала, что сын стал приходить из детсада с синяками, гематомами и ушибами. При этом к ребенку прикреплена девушка с психологическим образованием, которая должна помогать адаптироваться и ухаживать за инвалидом. В итоге она призналась в содеянном и извинилась.

Также женщина узнала, что воспитательница выкручивала ребенку пальцы, а из разговора с другими родителями выяснилось, что от детей также были жалобы на побои воспитателей, в частности один из малышей жаловался, что его били по голове и рукам. В ближайшее время дошкольное учреждение ждут проверки.