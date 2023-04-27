Происшествия

В Великих Луках пропал одиннадцатилетний ребенок

11-летний великолучанин Егор Филатов ушел из дома и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

28 апреля примерно в 18:00 мальчик 2011 года рождения ушёл из дома по месту жительства по адресу: Великие Луки, улица Тимирязева. До сих пор его местонахождение неизвестно.

«Граждан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь , просят обращаться в ОМВД России по г. Великие Луки по телефону: 8 (81153) 5-27- 94 или 02», - уточнили в ведомстве.