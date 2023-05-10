Происшествия

Иск о выплате компенсации пострадавшей при нападении трех собак учительнице подали в опочецкий суд

Компенсацию морального вреда в размере 250 000 рублей от владельца трех собак, которые напали на пожилую учительницу сельской школы в Пустошкинском районе, просят назначить Опочецкий районный суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пустошкинского района.

Пострадавшая от нападения собак женщина. Фото: Ольга Кутузова

9 октября 2022 года в деревне Забелевица Пустошкинского района на пожилую учительницу напали собаки, принадлежащие местному жителю, и покусали ее. Пострадавшую госпитализировали в травматологию Великолукской межрайонной больницы с диагнозом: множественные укушенные раны верхних и нижних конечностей.

«В результате полученных травм заявительница испытала физические и нравственные страдания, физическую боль, сильные душевные переживания. Согласно заключению эксперта причиненный гражданке вред оценивается как повлекший средней тяжести вред здоровью», - рассказали в прокуратуре.

Прокурор района обратился в интересах женщины в Опочецкий районный суд с иском о взыскании с хозяина собак компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей в пользу заявительницы. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде.