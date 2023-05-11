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Три лесных пожара зарегистрировали в Псковской области за сутки

Три лесных пожара зарегистрировали в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Противопожарном лесном центре региона.

Фото: Противопожарный лесной центр Псковской области

За истекшие сутки на территории области зарегистрировали три лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 7,08 га (Псковский район – 3,18 га, Пустошкинский район – 3,5 га, Красногородский район – 0,4 га).

По предварительной информации, все пожары возникли вследствие неосторожного обращения с огнем граждан в лесу. К тушению пожаров привлекалось 11 единиц техники и 31 человек личного состава лесопожарных станций.

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Также сотрудники центра провели авиационное патрулирование лесного фонда по общему маршруту, в результате которого обнаружили лесной пожар в Красногородском районе и произвели осмотр остальных действующих лесных пожаров.

«В настоящее время на 70% территории области установился 4 (высокий) класс пожарной опасности по условиям погоды. В связи с чем обращаемся к жителям и гостям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности. О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в Региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00», - добавили в центре.