Происшествия

Великолучанки хотели обезопасить сбережения и лишились денег

Незнакомцы пообещали жительницам Великих Лук обезопасить сбережения и обманным путем завладели их деньгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 16 и 17 мая двум жительницам Великих Лук звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. И под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредита и списания денег завладели сбережениями собеседниц на общую сумму более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.