Происшествия

«В балаклаве с шампуром»: стали известны подробности дебоша на Завеличье

Мужчина в черной маске, которого за агрессивное поведение 23 мая задержали на парковке у торгового центра «Империал» в Пскове, подъехал к торговому центру на черном седане, в салоне с ним находились три пассажира. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин.

Фото: «Инцидент Псков» «ВКонтакте»

«Трое пассажиров пошли в магазин - за продуктами или горячительными напитками, не знаю. А водитель в неадекватном состоянии, не понятно, чем оно было вызвано, действительно, в балаклаве, в руках у него был шампур, начал по стоянке ходить, а потом зашел в "Империал"», - рассказал Николай Рассадин.

Охрана сразу нажала тревожную кнопку для вызова наряда Росгвардии, но раньше подъехали сотрудники ГИБДД. «У охраны сложилось впечатление, что ГАИ преследовали его где-то в городе», - отметил директор гипермаркета.

«Далее мужчина подошел к довольно крупному гражданину, начал что-то выяснять. Тот забрал у него шампур. Парень вышел на улицу, там его начали ловить росгвардейцы, он побегал по стоянке, а в итоге забрали его сотрудники ГИБДД. Видимо претензии к нему были», - продолжил рассказ Николай Рассадин.

Трое пассажиров после подошли к машине, забрали вещи и уехали, возможно, на такси. «В общем, серьезных последствий не было, все обошлось малой кровью. Сотрудники правоохранительных органов сработали оперативно, нейтрализовали товарища, ну а что ему там предъявят, нам неизвестно», - заключил директор гипермаркета.

Ранее сообщалось, что дебошира доставили в отдел полиции №1 УМВД России по городу Пскову для дальнейших разбирательств.