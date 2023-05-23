Происшествия

Опубликованы кадры задержания украинских диверсантов, минировавших опоры ЛЭП в Ленинградской области

Кадры задержания украинских диверсантов, минировавших опоры ЛЭП в Ленинградской области, опубликовал Telegram-канал РИА Новостей.

Видео: РИА Новости / Telegram

Ранее ФСБ заявила о том, что диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, что по замыслу украинских спецслужб привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС и нанесло серьезный экономический и репутационный ущерб Российской Федерации.

Напомним, в целях совершения диверсии они незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Белоруссию.