Происшествия

При пожаре в псковском «Калейдоскопе» полицейские вывели жильцов соседней многоэтажки

Полицейские вывели жильцов многоэтажки, которая была задымлена из-за пожара в ресторане «Калейдоскоп» в Пскове днем 27 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В дневное время 27 мая во время патрулирования улиц города Пскова экипажу ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Артёма Баранова и лейтенанта полиции Александра Процика поступило сообщение о возгорании в кафе, расположенном на улице Сиреневый бульвар. Напарники незамедлительно выдвинулись к месту происшествия, где уже находился их старший коллега – капитан полиции Александр Федотов, который организовывал проезд для спецтехники МЧС к месту пожара», - рассказали в УМВД.

В ведомстве уточнили, что к этому моменту в горящем здании уже никого не было.

«Пламя охватило весь ресторан, а поднимающиеся густые клубы дыма из-за сильного ветра окутали рядом стоящий девятиэтажный дом. Оценив обстановку, полицейские приняли решение эвакуировать жильцов высотки. В ходе поквартирного обхода стражи правопорядка просили граждан взять с собой документы и сопровождали их на улицу», - продолжили рассказал в полиции.

Обеспечив безопасность людей, сотрудники полиции приступили к организации дорожного движения, помогая пожарным расчётам беспрепятственно проехать к месту возгорания.

Напомним, в результате произошедшего никто не пострадал.

Причиной пожара в ресторане «Калейдоскоп» стал поджог мусорного бака, как позже выяснилось, это сделал восьмилетний ребенок.