Происшествия

Две школьницы разрисовали маркерами детскую площадку в Финском парке Пскова

Детскую площадку в Финском парке в Пскове разрисовали вандалы. Соответствующее заявление 1 июля в полицию направил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

При мониторинге социальных сетей Александр Грацкий обнаружил фотографии, указывающие на факт порчи детской площадки в Финском парке путем нанесения маркером надписей и рисунков.

В ходе проверки по данному факту сотрудники ПДН УМВД России по городу Пскову установили двух несовершеннолетних 2010 года рождения, которые 21 июня во время прогулки по Финскому парку зашли на детскую площадку. У одной из них с собой в портфеле был маркер черного цвета, которым девочка предложила сделать надписи внутри сооружения.

Девочки видели, что надписи уже имеются на стенах, поэтому, предполагая, что их никто не видит, и они не понесут никакого наказания, нанесли несколько слов и картинок, рассказали в полиции.

Ранее девочки на учете в ПДН не состояли. Обе учатся в школе №22.

Законных представителей подростков привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города.

Напомним, две площадки в Финском парке были обустроены благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, их монтаж завершился в первые дни лета.