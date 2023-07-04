Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
новые лица облсовпрофа
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
обучение в Псковском медколледже
Господин Рейтингомер
Купе-кроссовер Geely Tugella
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
Муниципальная реформа FAQ
Счастливое материнство
Интересные места отдыха в Псковской области
 
 
 
ещё Происшествия 04.07.2023 09:390 Береза упала на дом в Пскове. ФОТО 04.07.2023 16:320 Две школьницы разрисовали маркерами детскую площадку в Финском парке Пскова 04.07.2023 13:210 Псковские пенсионерки сыграли на бирже и лишились 700 тысяч рублей 04.07.2023 09:390 Береза упала на дом в Пскове. ФОТО 04.07.2023 09:300 Аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в Псковском районе 03.07.2023 19:201 Жителя Пушкинских Гор подозревают в фиктивной регистрации двух иностранцев
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Две школьницы разрисовали маркерами детскую площадку в Финском парке Пскова

04.07.2023 16:32|ПсковКомментариев: 0

Детскую площадку в Финском парке в Пскове разрисовали вандалы. Соответствующее заявление 1 июля в полицию направил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

При мониторинге социальных сетей Александр Грацкий обнаружил фотографии, указывающие на факт порчи детской площадки в Финском парке путем нанесения маркером надписей и рисунков.

В ходе проверки по данному факту сотрудники ПДН УМВД России по городу Пскову установили двух несовершеннолетних 2010 года рождения, которые 21 июня во время прогулки по Финскому парку зашли на детскую площадку. У одной из них с собой в портфеле был маркер черного цвета, которым девочка предложила сделать надписи внутри сооружения.

Девочки видели, что надписи уже имеются на стенах, поэтому, предполагая, что их никто не видит, и они не понесут никакого наказания, нанесли несколько слов и картинок, рассказали в полиции. 

Ранее девочки на учете в ПДН не состояли. Обе учатся в школе №22. 

Законных представителей подростков привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города. 

Напомним, две площадки в Финском парке были обустроены благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, их монтаж завершился в первые дни лета. 

Теги: #псков #Финский парк #детская площадка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 69 человек
04.07.2023, 16:420 Умер актер из фильма «Операции «Ы» 04.07.2023, 16:320 Две школьницы разрисовали маркерами детскую площадку в Финском парке Пскова 04.07.2023, 16:200 Солнце, жара и протухшая каша 04.07.2023, 16:110 Индийский блокбастер покажут на кинофестивале «Западные ворота»
04.07.2023, 16:000 В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области 04.07.2023, 15:590 До +27 градусов прогреется воздух в Псковской области 5 июля 04.07.2023, 15:430 «Гонки по вертикали»: новый прокурор, старые грабли и кинофест на фоне перемен 04.07.2023, 15:310 «Кузница»: Изобрели на свою голову – как остановить борщевик? ВИДЕО
04.07.2023, 15:210 Сельскому хозяйству Псковской области требуется на 82% больше специалистов - исследование 04.07.2023, 15:180 Швейные машинки передали псковскому общественному движению «Золотые руки ангела» 04.07.2023, 15:150 Два автомобиля столкнулись на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 04.07.2023, 15:121 Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года
04.07.2023, 15:060 Первую обработку от борщевика выполнили в Пскове 04.07.2023, 14:580 Правительство рассмотрит предложение обложить акцизом весь этиловый спирт 04.07.2023, 14:520 Автомобиль рухнул со второго этажа многоуровневой парковки в Москве 04.07.2023, 14:500 Андрей Турчак: До конца весенней сессии будет принят ряд инициатив по поддержке участников СВО
04.07.2023, 14:390 Схема движения автобусов по маршруту №14 изменится в Пскове 04.07.2023, 14:250 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о решении насущных вопросов жителей Среднего Завеличья. ВИДЕО 04.07.2023, 14:160 6-летнего мальчика на самокате сбил Hyundai в Пскове, ребёнка госпитализировали 04.07.2023, 14:040 Черника созрела в Печорском районе
04.07.2023, 13:470 Премьера интервью-шоу «Команда» Татьяны Навки состоится 6 июля 04.07.2023, 13:400 Россию лишили чемпионата Европы по гандболу 04.07.2023, 13:340 Какую угрозу несет борщевик земле, объяснил псковский экоактивист 04.07.2023, 13:210 Псковские пенсионерки сыграли на бирже и лишились 700 тысяч рублей
04.07.2023, 13:150 Финансовый блок псковских профсоюзов совещается с коллегами в Казани  04.07.2023, 13:110 Директором встречи воздухоплавателей-2024 в Великих Луках вновь станет Владимир Орлов 04.07.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Изобрели на свою голову – как остановить борщевик? 04.07.2023, 12:590 Декоративные фигуры устанавливают в Пушкинском сквере в Великих Луках. ФОТО
04.07.2023, 12:520 Пригласительные на открытие кинофестиваля «Западные ворота» закончились 04.07.2023, 12:440 Почти 60 медалистов выпустились из школ Великих Лук в 2023 году 04.07.2023, 12:410 МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат 04.07.2023, 12:380 Тренажеры во дворах могут признать спортивными объектами
04.07.2023, 12:310 «Михайловское» зовёт на купальские гуляния 04.07.2023, 12:220 В Петербурге ввели курортный сбор 04.07.2023, 12:121 Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года 04.07.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Натальей Юрченко
04.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 июля 04.07.2023, 12:000 Акция в честь Дня семьи, любви и верности пройдет в Псковском музее-заповеднике 04.07.2023, 11:560 День отдыха от праздников отмечают 4 июля 04.07.2023, 11:520 «Кузница»: Изобрели на свою голову – как остановить борщевик?
04.07.2023, 11:490 Фигуры деревянных уличных шахмат пропали с доски в Себеже 04.07.2023, 11:370 Массовая авария из-за утиного выводка произошла на федеральной трассе в России 04.07.2023, 11:350 Фотофакт: Поребрики вымывает на набережной реки Великой в Пскове 04.07.2023, 11:280 Сергей Вострецов: Деятельность ЧВК необходимо регулировать законом
04.07.2023, 11:220 Эндоскопические стойки и «хвосты» закупили для псковской областной больницы  04.07.2023, 11:200 Домофон на Запсковье измазали фекалиями 04.07.2023, 11:100 Минфин предложил снизить расходы бюджета на 10% с 2024 года 04.07.2023, 10:580 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о решении насущных вопросов жителей Среднего Завеличья
04.07.2023, 10:540 Колиформные бактерии обнаружили в песке на городском пляже в Великих Луках 04.07.2023, 10:390 Припаркованный мотоцикл упал и оставил вмятину на автомобиле в Пскове. ФОТО 04.07.2023, 10:330 Археологи подготовили для псковичей новую фотозагадку 04.07.2023, 10:250 Крестный ход до Талабских островов состоится 12 июля
04.07.2023, 10:080 Вторую часть «Этерны» снимают в Пскове 04.07.2023, 09:590 В Псковской области сохраняется острая нехватка медиков 04.07.2023, 09:480 Несанкционированную лесную свалку обнаружили в Великолукском лесничестве 04.07.2023, 09:390 Береза упала на дом в Пскове. ФОТО
04.07.2023, 09:300 Аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в Псковском районе 04.07.2023, 09:178 Губернатор утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области 04.07.2023, 09:150 Резидентов особых экономических зон просят освободить от налога на сверхприбыль 04.07.2023, 09:020 В Великих Луках автомобиль снёс дорожный знак и повис в воздухе. ФОТО
04.07.2023, 08:480 Подать документы в вуз выпускники школ Псковской области могут через портал госуслуг 04.07.2023, 08:370 Спектакль «Маленький принц» поставят под куполом Псковского планетария 04.07.2023, 08:200 Аэропорт Внуково возобновил работу, рейс Москва – Псков задержали 04.07.2023, 08:120 Третий сезон «Ведьмака» стал худшим по мнению зрителей
04.07.2023, 07:590 Два беспилотника сбили в Новой Москве 04.07.2023, 07:480 Ремонт воинского захоронения завершили в куньинской деревне Точилово 04.07.2023, 07:370 В аэропорту Внуково ввели ограничения по приему самолетов 04.07.2023, 07:240 Спрос на определение местоположения абонента за полгода увеличился в 1,5 раза
04.07.2023, 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 04.07.2023, 07:000 Выдвижение кандидатов на выборы губернатора завершается в Псковской области 03.07.2023, 22:000 Псковичам предлагают стать участниками digital-форума в Казани 03.07.2023, 21:400 Большинство псковичей пока не готовы к биометрической оплате в магазинах – опрос
03.07.2023, 21:200 Московский изобретатель получил патент на летающее такси 03.07.2023, 21:000 Треть россиян стала реже покупать дорогостоящие товары — опрос 03.07.2023, 20:400 Через «Госуслуги» стало возможно подать заявление на переход в 10 класс 03.07.2023, 20:320 На псковского журналиста Владимира Капустинского составили протокол о дискредитации ВС РФ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru