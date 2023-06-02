Общество

Монтаж двух детских площадок завершили в Финском парке в Пскове

Монтаж двух детских площадок завершили в Финском парке в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин 2 июня в ходе визита на объект губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вместе с ними объект посетил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

Борис Елкин проинформировал, что монтаж площадок завершили, осталось заполнить песком песочницу.

«На 17 млн рублей две площадки получилось?» - поинтересовался Михаил Ведерников.

«Три. Две здесь и одна в Детском парке», - ответил Борис Елкин. Градоначальник пояснил, что в Финском парке две площадки объединены в одну и разделены по зонам - для самых маленьких и для детей постарше.

Ранее сообщалось, что три площадки будут обустроены благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.