Происшествия

Не цветут цветы

В соцсетях обнародовали видео, на котором пьяная псковичка падает в клумбу и сорок минут мнет цветы. В комментариях вылился поток осуждения, но не на героиню видео, а на администраторов паблика и на ухаживающую за клумбой пенсионерку. Та надеется, что попавшая в кадр соседка придет с извинениями и саженцами. В деталях этой истории разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

«Это случайность»

Накануне в сообществе «Микрорайон "Родина" — Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован фрагмент видеозаписи, сделанной 7 июля. Камера на доме №10 по улице Владимирской сняла блондинку с черным пакетом. Пятничным вечером женщина направлялась к скамейке у подъезда. Но при попытке сесть перевалилась в расположенную за скамейкой клумбу. И осталась в зелени.

«Женщина в абсолютно нетрезвом состоянии, выйдя из «КБ», неудачно приземлилась на скамейку, упала в полисадник, который многие годы заботливо с любовью и трепетом создает жительница этого подъезда и который радует глаз всех жителей дома, - такими пояснениями сопроводила кадры анонимная администрация паблика. - В результате большинство растений было уничтожено, вытоптано и загажено в прямом смысле этого слова. Видео с приключениями этой женщины долгое, совершенно не проходящее цензуру публичных пабликов, поэтому мы публикуем лишь начало».

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Жители дома, имеющие доступ к полной версии ролика рассказали, что его героиня в течение сорока минут мяла цветы: не то что-то искала, не то пыталась выбраться. В конце концов, ее увела другая женщина.

Комментаторы под видеозаписью были почти единодушны в осуждении. Но свое неодобрение направили не на «женщину с приключениями», а на создательницу клумбы и на администрацию сообщества, выложившую видео в открытый доступ.

«Зачем выкладывать-то? Вы считаете, что человек специально упал и начал там что-то ломать? Хотя на видео видно, это случайность. Но вы решили показать всем житейскую ситуацию. Высмеивать неприлично!»

«Что то я не особо вижу палисадник, который годами создавался и радовал глаз. Больше похоже на заросли, лакомый кусочек для клещей и место для того, чтобы справлять нужду котикам. Поступок конечно не оправдываю, но, как пишут многие, действительно, не нам ее судить. Сегодня у вас все в жизни замечательно, а завтра можете оказаться точно такой же "героиней"».

«Я лично против таких клумб под окнами. Не надо сюда переносить дачу».

«Автора - на мыло! Нытик и ябеда. Святошу из себя строит!!! Тьфу, мерзко и гадко! Палисадника ему там жалко».

Общая клумба

Может, и правда, клумба находится вне закона, а попавшая на видео псковичка ничего противоправного не совершила? Регулируются ли чем-то посадки растительности под окнами? За разъяснениями мы обратились к эксперту в вопросах ЖКХ, члену Общественной палаты Псковской области и ведущему программы «Коммунальный ликбез» на «ПЛН FM» (102.6 FM) Алексею Кириллову.

Клумба все еще хранит следы происшествия.

«Самое важное — это то, что земля под клумбами является частью общего имущества, - говорит он. - Исходя из этого, собственники решением общего собрания могут принять практически любой вид использования земли: вырастить грядки, цветочки, заасфальтировать, поставить детскую площадку. Понятно, что чаще всего никаких решений по этому поводу нет, палисадниками занимаются энтузиасты. Но я ни разу не встречал противников. Все знают, как приятно выглядят дворы, за которыми люди ухаживают. Если найдется человек, которому крайне неприятно, что есть красота вокруг дома, которого она раздражает, он может инициировать общее собрание, где жильцы примут решение об использовании земли. Но, думаю, адекватных людей наберется больше».

Также эксперт напоминает, что цветы — тоже имущество, которое стоит денег. А происходящее на видео — вполне себе повод для обращения к участковому. Он может квалифицировать действия на статьям Административного кодекса «Мелкое хулиганство» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Обе предусматривают штраф 500-1000 рублей или до 15 суток ареста. Однако более приемлемым выходом Алексей Кириллов называет примирение соседей без привлечения органов, если «человек протрезвеет, придет с повинной, извинится, поможет с восстановлением».

«Могу все уничтожить»

Мы разыскали женщину, которая ухаживает за пострадавшей клумбой. Пенсионерка Надежда во время пятничного происшествия была в Петербурге. Домой вернулась только в понедельник вечером.

«Это вообще кошмар, - описывает она свои эмоции от представшей перед глазами картины. - В первый раз в жизни с таким столкнулась. Даже говорить об этом не хочу, плохо становится».

Она заверяет, что видео «ВКонтакте» было обнародовано без ее ведома, сама она ни о чем подобном никого не просила. И очень расстроилась, когда прочитала злые слова о своей клумбе.

«Люди пишут: "Разве это палисадник", - сокрушается любительница цветов. - Конечно, не супер. Но я ни с кого ничего не требую. Я пенсионерка, сама все покупаю. С мужем землю натаскали с бывших огородов у реки. С февраля рассаду циний выращиваю. Знаете, сколько работы? Это только кажется, что растет само. Если кому-то не нравится, могу все уничтожить».

Надежда живет на Владимирской с 2016 года, тогда же начала облагораживать территорию у дома. С обратной его стороны она вместе с мужем высадила жасмин и клены. Ранее прохожие уже обрывали ромашки с ее клумбы и выкапывали розы. Но масштаб произошедшего в этот раз потряс ее слишком сильно.

Восстановление поврежденных на клумбе гортензий, циний, хризантем, роз и сильвии обойдется, по подсчетам пенсионерки, в две тысячи рублей. Она надеется встретить на улице героиню видео. А еще лучше, если та придет сама.

«Больше рассчитываю, что по-человечески поговорим, - Надежда не теряет надежду. - Пусть придет к нашему дому, спросит, что этим палисадником занимается. Все соседи скажут. Купит утраченное, за алкоголем ходить деньги же есть. Если это адекватный человек, в первую очередь, она извинится».

Директор местной управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов считает, что причиной обнародования видео стало отсутствие попыток загладить вину. Вот соседи и взяли дело в свои руки.

«Очень даже красивый палисадник, - дает он свою оценку. - Просто оцените труды. Я думаю, что если бы "главный герой" извинился, или хотя бы объяснился с труженицей, которая создала такой шедевр, то и данное видео не появилось бы».

Если желание пенсионерки «поговорить по-человечески» не будет удовлетворено, она намерена обратиться в полицию.

Юлия Магера