Драка случилась при выступлении фолк-группы Spiritual Seasons на сцене в Самолве

Потасовка случилась в ходе выступления фолк-группы Spiritual Seasons на сцене в гдовской Самолве 15 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
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Со слов очевидцев, неизвестный мужчина в белой майке ударил вокалиста Spiritual Seasons Виктора Смирнова и «таскал его за волосы».
Впоследствии охрана увела мужчину.
Spiritual Seasons - фолк-группа, играющая музыку северных народов и мелодии эпохи Средневековья.
Напомним, в Самолве проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога».