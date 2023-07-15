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Вокалист Spiritual Seasons обратился в полицию из-за потасовки на сцене в Самолве

15.07.2023 17:25|ПсковКомментариев: 0

Вокалист Spiritual Seasons Виктор Смирнов обратился в полицию из-за потасовки на сцене в гдовской Самолве 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ПЛН

Одному из гостей не понравилась песня, поэтому он решил подняться к участникам группы и завязался конфликт, уточнили в ведомстве.

Артист обратился в полицию, есть соответствующее заявление. Виновный установлен и опрошен, будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Напомним, со слов очевидцев, неизвестный мужчина в белой майке ударил вокалиста Spiritual Seasons Виктора Смирнова и «таскал его за волосы».

Сегодня в Самолве проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога».

Теги: #драка #Самолва
Источник: Псковская Лента Новостей
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