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Вокалист Spiritual Seasons обратился в полицию из-за потасовки на сцене в Самолве

Вокалист Spiritual Seasons Виктор Смирнов обратился в полицию из-за потасовки на сцене в гдовской Самолве 15 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Одному из гостей не понравилась песня, поэтому он решил подняться к участникам группы и завязался конфликт, уточнили в ведомстве.

Артист обратился в полицию, есть соответствующее заявление. Виновный установлен и опрошен, будет привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Напомним, со слов очевидцев, неизвестный мужчина в белой майке ударил вокалиста Spiritual Seasons Виктора Смирнова и «таскал его за волосы».

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