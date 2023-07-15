Происшествия

Дело о теракте возбудили по факту ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет возбудил дело по статье «Теракт» по факту ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

Атака на Крымский мост была осуществлена в 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, сообщил Национальный антитеррористический комитет.