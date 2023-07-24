Происшествия

Псковского предпринимателя застрелили во время охоты

Сотрудники Следственного комитета РФ расследуют убийство успешного предпринимателя из Псковской области, которого расстреляли во время охоты.

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, но все сходятся к одному — деньги богатого бизнесмена многим не давали покоя, сообщается на сайте «НТВ».

Тело мужчины с пятью огнестрельными ранениями нашли недалеко от его любимого места охоты. «Рядом были следы крови и разбросанные гильзы. По всей видимости, предпринимателя расстреляли практически в упор. Рядом с погибшим лежало его ружье, но убийство, судя по всему, совершили из другого оружия. Следователи прочесали окрестные леса, однако по горячим следам найти преступника не удалось. Каких-то зацепок у силовиков пока нет, что оставляет близким погибшего возможность выдвигать самые разные версии», - говорится в сообщении.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Псковской области Антон Доброхотов, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«Из материалов следует, что пострадавший получил смертельное ранение, когда находился на охоте. В настоящее время проводятся следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - добавил он.