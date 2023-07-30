Происшествия

Опубликованы фото последствий возгорания тепловоза на станции Моглино

Фотографии последствий возгорания тепловоза на железнодорожной станции Моглино в Псковском районе Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Напомним, тепловоз загорелся на железнодорожной станции Моглино в Псковском районе сегодня, 30 июля. Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 17:38.

Загорелся тепловоз, следовавший по маршруту Псков - Печоры. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

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Открытое горение ликвидировали в 18:24.