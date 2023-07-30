Происшествия

Тепловоз загорелся на железнодорожной станции Моглино в Псковском районе

Тепловоз загорелся на железнодорожной станции Моглино в Псковском районе сегодня, 30 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре в МЧС поступило в 17:38. На железнодорожной станции загорелся тепловоз, следовавший по маршруту Псков - Печоры. Площадь горения составила 15 квадратных метров. Пострадавших нет.

Оперативно прибывшие на место сотрудники дежурного караула первой пожарно-спасательной части ликвидировали открытое горение в 18:24.