Происшествия

Пенсионерку в юбке разыскивают спасатели в пустошкинском лесу

Поиски пропавшей в лесу женщины продолжаются в Пустошкинском районе, последний раз пенсионерку видели 26 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

30 июля поиски вел поисково-спасательный отряд города Великие Луки и 26-я пожарно-спасательная часть. Кроме того, в поисковых работах принимали участие добровольцы, поисково-спасательный отряд «Экстремум», добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». По состоянию на 23.00 женщину обнаружить не удалось.

Сегодня, 31 июля, поисковые работы продолжаются.