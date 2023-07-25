Происшествия

Пенсионерка в юбке ушла в лес и пропала в Пустошкинскинском районе

72-летняя Вера Шведова (Пикина) пропала в деревне Поддубье Пустошкинскинского района. 26 июля она ушла в лес и не вернулась. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы с проседью. Предположительно, женщина была одета в темную кофту, длинную юбку, темные резиновые сапоги и темный платок. С собой у нее была разноцветная корзина.

Поисковики добавили, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.