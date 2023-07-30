Происшествия

Псковичи делили парковочные места с помощью полиции и чиновников

Жители дальнего Завеличья делят парковочные места с помощью полиции и чиновников. Вмешательством полиции и представителей регионального правительства закончился спор между жителями псковских многоэтажек, которые не могут поделить двор.

Изображение: ГТРК «Псков»

Из-за борьбы вокруг парковочных мест жители домов по Балтийской, 1 и 1 «А» ещё зимой установили шлагбаум на своей придомовой территории, перегородив основной благоустроенный проезд к дому по Завеличенской, 28, сообщает ГТРК «Псков».

В ответ собственники второго дома тоже поставили шлагбаум и огородили парковку, лишив соседей возможности ставить машины на своей придомовой территории. Жильцы улицы Балтийской в свою очередь установили бетонный блок на грунтовке, по документам относящейся к их дому, по которой оставался последний подъезд к дому по улице Завеличенской.

В итоге в спор сегодня полиция, а представители застройщика принудительно демонтировали препятствие.