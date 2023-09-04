Происшествия

Судимая великолучанка украла велосипед из подъезда

Кражу велосипеда раскрыли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

В полицию обратилась владелица велосипеда - 41-летняя местная жительница. Она рассказала, что 30 августа из подъезда жилого дома на улице Малышева украли ее велосипед Stels Navigator 610.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая жительница Великих Лук 1982 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.