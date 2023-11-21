Происшествия

Автомобиль артистки Михайловского театра нашли в Псковской области с подменными номерами

Полицейские оперативно задержали подозреваемых в хищении автомобиля у 51-летней актрисы Михайловского театра.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Внедорожник Mitsubishi Outlander стоимостью 1,5 млн рублей похитили 17 ноября от дома № 6/7 на Юкковском шоссе. По факту кражи возбудили уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержали двоих граждан Республики Беларусь 18 и 38 лет. Похищенное транспортное средство с подменными номерами нашли в Бежаницах Псковской области, пишет 78.ru.

Подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время устанавливается их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям. Старший из задержанных ранее уже был судим на 3,5 года за особо злостное хулиганство на родине.