Происшествия

В псковской Родине снова пропал 13-летний мальчик

13-летний Даниил Васильев пропал в Псковском районе. 18 декабря мальчик ушёл из дома в деревне Родина, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Предположительно, подросток может находиться в торговых центрах. В полиции отметили, что ранее уже были подобные прецеденты.

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Рост мальчика 145 сантиметров, волосы светло-русые, короткая стрижка.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении мальчика, просят обратиться в районный отдел полиции в деревне Уграда Псковского района или по телефонам: 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02.