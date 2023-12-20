В псковской Родине снова пропал 13-летний мальчик

13-летний Даниил Васильев пропал в Псковском районе. 18 декабря мальчик ушёл из дома в деревне Родина, до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
Предположительно, подросток может находиться в торговых центрах. В полиции отметили, что ранее уже были подобные прецеденты.
Рост мальчика 145 сантиметров, волосы светло-русые, короткая стрижка.
Всех, кому известно что-либо о местонахождении мальчика, просят обратиться в районный отдел полиции в деревне Уграда Псковского района или по телефонам: 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02.