Происшествия

Стало известно, кто выбросил десятки трупов животных в лес в Псковском районе

Псковская природоохранная межрайоная прокуратура провела проверку по информации СМИ об обнаружении трупов собак в лесном массиве в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, виновных оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Фото: Сергей Киселёв / «Инцидент Псков»

Установлено, что ООО «Гарант Сервис Плюс» получило в рамках исполнения заключенного договора биологические отходы – трупы собак и кошек. Вместе с тем их утилизацию в соответствии с требованиями закона не обеспечило, разместив на почве в лесном массиве вблизи деревни Пожнище Псковского района.

В связи с этим спецпрокурор вынес соответствующие постановления, по результатам рассмотрения которых юридическое лицо привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. За нарушение требований природоохранного законодательства юридическое лицо привлекли к административной ответственности по статье 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации) в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В адрес директора организации внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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