Происшествия

Псковичка перевела мошенникам почти три миллиона рублей «инвестиций»

Жительница города Пскова перевела мошенникам 2 860 000 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мошенники предлагали женщине заняться инвестиционной деятельностью и обещали ей получение прибыли. Уголовное дело в итоге возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что после общения с мошенниками жительница Островского района лишилась более семи миллионов рублей.