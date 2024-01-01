Происшествия

Пропавшего в 2022 году мужчину продолжают разыскивать в Великих Луках

Сотрудники великолукской полиции продолжают разыскивать пропавшего Александра Лобанова 1984 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, местонахождение великолучанина неизвестно с 22 марта 2022 года.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю жилетку, черную толстовку с капюшоном, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Лобанова, просят обратиться по телефонам: 8-906-223-11-28, 5-27-94 или 02.