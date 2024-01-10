Происшествия

Напавшего на псковичку извращенца задержали прохожие

Жителя Пскова, который напал на совершеннолетнюю девушку на улице Коммунальной вечером 9 января, задержали прохожие до приезда полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото нападавшего со спины: Станислав Фролов / «Жесть по-псковски»

Установлено, что поздним вечером 9 января в социальных сетях появилась информация о неизвестном мужчине, который, по словам автора публикации, подошел к потерпевшей сзади и попытался схватить.

«Благодаря двум неравнодушным прохожим, которые задержали участника инцидента до приезда сотрудников ППС УМВД России по городу Пскову, а также отправили девушку на такси домой, 41-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, на него составлен административный протокол. Личность девушки-потерпевшей также установлена в кратчайшие сроки, ее здоровье в результате случившегося не пострадало», - рассказали в полиции.