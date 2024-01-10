Происшествия

Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы

Извращенец напал на девушку в районе городской больницы в Пскове вечером 9 января. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото нападавшего со спины: Станислав Фролов / «Жесть по-псковски»

«Около 21:30 в районе городской больницы неадекватный мужчина с голыми гениталиями подошёл к девушке сзади и попытался схватить её за ягодицу рукой, второй рукой он в этот момент самоудовлетворялся. Девушке удалось убежать», - рассказал автор публикации.

Место инцидента

По словам мужчины, на вид нападавшему около 35 лет, рост примерно 185 см. Был одет в чёрные штаны и чёрную куртку, также у него был тёмно-серый рюкзак.

Подробности произошедшего выясняются.