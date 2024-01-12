Происшествия

Женщина отбила собак от двух волков под Себежем

Два волка напали на собак в деревне Новоселье под Себежем 11 января. Собак от хищников смогла отбить хозяйка. Об этом женщина рассказала в группе «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Результаты охоты 11 января в Красногородском и Пыталовском районах. Фото: Вячеслав Якушев / «Подслушано в Себеже»

«В 20.00 в деревне Новоселье за нефтебазой отбила своих собак от двух огромных волков! Откуда у меня появилось столько силы и смелости, я не знаю. Волки убежали в лес, собак я забрала домой. Охотники! Вы где вообще? Волки давно по городу ходят. Пора принимать меры!» - рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что волки загрызли собаку в Себеже на перекрестке улиц Первомайской и Братьев Боровковых.

В комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области при обнаружении следов жизнедеятельности волков в целях своевременной организации мероприятий, направленных на снижение их численности, псковичей просят незамедлительно сообщить о данных фактах охотоведу комитета по телефону: 8(911) 352-56-35.