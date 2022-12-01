Общество

Волки! Волки!

С наступлением зимы лесные хищники снова атаковали псковские деревни. Совсем не сказочные «бурые волки» съедают собак из будок. Для серых они стали лакомством, которое уже ждет на цепи. В Пушкинских Горах для поимки гостей из леса красные флажки растянули на девять километров, охотники отпрашивались с работы. Государство платит за одного добытого серого десять тысяч рублей, но себестоимость охоты куда выше. Подробности в материале Юлии Магеры.

«Уничтожить злодеев»

Новости с охоты на волков в Псковской области больше напоминают полицейскую сводку про план-перехват. «Уже четырех волков удалось уничтожить ловким и отважным охотникам», - например, такая запись появилась в официальном сообществе администрации Пушкиногорского района «ВКонтакте». Чиновники отчитываются с использованием лексики, характерной больше для контртеррористической операции: «ликвидировали», «серые разбойники», «ситуация взята на контроль».

Серые хищники и в самом деле затерорризировали пушкиногорцев. Житель деревни Лопатино, вплотную примыкающей к поселку, Иван Зубков несколько дней назад разместил в местной «подслушке» шокирующие кадры. На фото — окровавленный снег, на видео — останки съеденной волками собаки. Ее будку и многоквартирные дома пушкиногорцев разделяет всего-то неширокая лесополоса.

«Дорогие пушкиногорцы! - написал Иван Зубков. - Сегодня утром примерно в начале девятого утра волки унесли собаку прямо от дома. Будьте внимательны, особенно родители детей домов 56, 50, 52. Много раз наблюдал, что дети играют в позднее время в лесу».

Хищники пришли за наживой, не стесняясь близостью человека и утренним временем. Совсем, как в стихотворении Пушкина, «с своей волчицею голодной выходит на дорогу волк». В комментариях под постом о происшествии в Лопатино выяснилось, что наступившей зимой это не первый случай.

«На той неделе волк утащил двух собак из деревни Кошкино и с улицы Захарова. Такими темпами скоро он посетит новогоднюю елку», - написала Екатерина Шарова.

Охотники предполагают, что на разных концах поселка орудовали две разные стаи. «Ликвидированные серые разбойники» в количестве четырех штук — это те, что приходили в Кошкино.

«Бригада охотников нашла следы, огородила их красными флажками. «Ведьмин круг» сделали на девять километров, - рассказал ПЛН Михаил Занин, первый заместитель главы Пушкиногорского района. - Охотников было человек двадцать пять. Люди работающие, многие отпрашивались. В первый день двух застрелили, потом еще двух. Те или не те, никто не скажет, они все одинаковые, автограф не оставляли. Проблема это не только для района, но и для области, для всей страны. В деревни они приходят, потому что одно дело гоняться за лосем или косулей, силы тратить, а собака уже сидит готовая».

Четырех, предположительно, «лопатинских» волков выследили в Новоржевском районе. Когда они собаку съели, пошли в сторону Бежаниц. Но не дошли, были встречены охотниками.

Облава в самом Бежаницком районе на другую стаю тоже увенчалась успехом. Перед ее началом охотники записали общее видео. «Вот, дорогие мои, - звучит за кадром. - Сегодня мы собрались, хотим уничтожить злодеев, которые мешают нам охотиться. Так что, хлопцы, желаю всем удачи и дай бог доброго здоровья».

На фото уже после охоты «уничтоженных злодеев» оказалось четверо.

«Ели, едят и есть будут»

Андрей Горкунов, заместитель председателя областного комитета по природопользованию, говорит, что ежедневно в ведомство стекается информация из разных районов об успешной охоте на волков. За весь прошлый год охотники уничтожили больше 300 особей, в этом году цифры прогнозируются схожие, уже актирована добыча двух сотен волков. За каждого положена выплата в 10 тысяч рублей.

«Деньги только частично компенсируют затраты, - приводит Андрей Горкунов калькуляцию. - Расчеты в Минприроды показали, что себестоимость добычи одного волка — под тонну бензина. Надо искать места, где они легли, обложить, если встали и ушли, все по новой».

Выплата за добытого волка говорит о важности, которую государство придает снижению численности хищников в псковских лесах. В официальных документах сказано, что «причина, вызвавшая необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов – возникновение угрозы нанесения ущерба здоровью граждан и предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира».

В Псковской области уже десятки лет не фиксировали случаи нападения волков на людей ради пропитания. В регионе, как и по всей стране, особо дерзко хищники вели себя в 50-е годы, когда после войны забыли, как выглядит человек с ружьем. Но после восстановления практик частной охоты волки нападают на человека только бешеные. Наиболее массовое происшествие случилось в мае 2006 года в Невельском районе. Тогда волк за полдня обежал четыре деревни , покусал их жителей, съел или подрал несколько собак, козу, козленка и гуся. Майский день для серого закончился в сарае, где он, завернутый в целлофан после выстрелов охотников, дожидался приезда ветеринарных служб. Пострадавшие отделались испугом, укусами и уколами против бешенства.

«Вы не представляете, что в лесу делается, - живописует Андрей Горкунов. - Дикую животину кушают со страшной силой. Ситуация с африканской чумой нас вынудила проводить мероприятия по регулированию численности кабана. Кабан — практически, основное звено в пищевой цепочке волка. Он жил рядом со стадом, его кушал. Люди об этом и не знали. А теперь лося поймать значительно тяжелее. Косулю они вместе с рысью уже хорошо проредили».

За деревенскими собаками волки приходят, как за легкой добычей. Андрей Горкунов рекомендует хозяевам не оставлять питомцев в будках на цепи, а запирать в доме или во хлеву. Потому что волки собак «ели, едят и есть будут». А значит, охотники еще не раз расставят по псковским лесам красные флажки.

Юлия Магера