Происшествия

Двух миллионов рублей лишились жертвы махинаторов в Псковской области

В регионе вновь отмечены факты дистанционного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб составил в общей сложности около двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук и Себежа позвонили неизвестные лица. И путем разнообразных ухищрений завладели их денежными средствами. В частности, некоторых своих жертв злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. Кроме того, они предложили «искателям быстрых денег» дополнительный заработок на интернет-платформе.

«Не обошлось и без ставшего в последнее время очень распространенным способа мошенничества, когда граждан лишают сбережений под предлогом будто бы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов. Участились также тревожные факты неправомерного доступа нечистых на руку лиц к личным кабинетам пользователей сайта «Госусуг» с последующей блокировкой учетных записей.

В итоге, потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, не лосчитались в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Добавим, что разного рода мошеннических проявлений за последнее время, к сожалению, меньше не становится», - рассказали в УМВД России по региону.

В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области проявлять максимальную осмотрительность и не поддаваться на провокационные предложения махинаторов, пытающихся использовать наших сограждан в своих корыстных целях.