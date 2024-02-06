Происшествия

«Инвестор» из Великих Лук перевел мошенникам свыше четырех миллионов рублей

Мошенники ввели жителя Великих Лук в заблуждение и завладели его деньгами на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, житель южной столицы региона заинтересовался в Сети заманчивым предложением о дополнительном заработке и оставил свои контакты. Вскоре ему позвонили незнакомцы. Они предложили собеседнику воспользоваться возможностью получения прибыли путем инвестирования на одной из биржевых площадок.

Не подозревая подвоха, мужчина вложил в это «мероприятие» свыше четырех миллионов рублей - как кредитных денег, так и личных сбережений. Когда же он убедился, что его попросту обманули и рассчитывать на дивиденды не приходится, то обратился с заявлением в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденного уголовного дела.