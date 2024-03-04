Происшествия

Судимого жителя Усвят обвиняют в угоне автомобиля

Ранее судимый житель поселка Усвяты обвиняется в угоне автомобиля (часть 1 статьи 166 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 2 марта от дома по переулку Радужному в Усвятах был угнан автомобиль «УАЗ». Вскоре эту машину нашли в технически исправном состоянии в деревне Ильино Усвятского района.

Полицейские, получив сообщение о данном происшествии, провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался безработный и ранее судимый житель Усвят 1996 года рождения.

Как выяснилось, водительского удостоверения он не имеет. А чужим автомобилем решил воспользоваться, чтобы прокатиться.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Все обстоятельства произошедшего выясняются в ходе следствия.