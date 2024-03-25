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Женщина в Псковской области утопила новорожденную дочь в уличном туалете

37-летнюю жительницу села Чихачево Бежаницкого района, зарегистрированную на территории Псковского района, привлекли у уголовной ответственности за кражу и убийство новорожденного ребенка во время родов (часть 1 статьи 158 и статья 106 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Бежаницком районном суде.

Установлено, что 7 сентября 2023 года беременная подсудимая в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире своей двоюродной сестры в одной из деревень Дедовичского района. Женщина попросилась к родственнице переночевать. Убедившись, что сестра с супругом уснули, злоумышленница похитила из женской сумочки 10 000 рублей, а после скрылась с места преступления.

19 октября 2023 года женщина находилась по месту жительства в селе Чихачево Бежаницкого района. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, она почувствовала признаки скорого родоразрешения. У женщины уже был опыт рождения детей. Она не стала вызывать медиков и родила живую, жизнеспособную девочку без видимых врожденных пороков и заболеваний у себя дома самостоятельно, разорвав при этом пуповину своими руками.

Спустя несколько минут после родов женщина завернула новорожденного ребенка в фартук и положила себе под верхнюю одежду, желая скрыть факт рождения ребенка от своего знакомого, находившегося неподалеку от дома, и возможных случайных прохожих.

Женщина не желала принимать участие в воспитании девочки, исполнять свои родительские обязанности, опасалась неустроенности личной жизни, поэтому она проследовала в надворную постройку уличного туалета, расположенного на территории, прилегающей к дому. Там она бросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму уличного туалета.

Далее подсудимая извлекла из себя послед (плаценту), которую также бросила в выгребную яму туалета, после чего вернулась в квартиру по месту жительства.

Новорожденный ребенок скончался 19 октября 2023 года через 20-30 минут с момента рождения от механической асфиксии ввиду закрытия верхних и нижних дыхательных путей каловыми массами.

При назначении наказания суд учитывал такие смягчающие наказание подсудимой по обоим составам преступлений обстоятельства, как полное признание вины в совершении преступлений, раскаяние в содеянном. По эпизоду совершения кражи суд также признал обстоятельствами, смягчающими наказание, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию совершенного, добровольное возмещение причиненного ущерба, наличие на момент совершения преступления малолетнего ребенка и несовершеннолетнего ребенка.

По эпизоду совершения убийства ребенка суд также признал смягчающими наказание обстоятельствами явку с повинной, активное способствование расследованию совершенного преступления, наличие на момент совершения преступления двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой по обоим составам преступлений, суд признал совершение преступлений в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Оснований для применения к подсудимой положений статьи 82 УК РФ (отсрочка исполнения приговора), как и для решения вопроса о судьбе её несовершеннолетних детей, у суда не имелось, поскольку несовершеннолетние дети достигли возраста 14 лет и длительное время находятся на попечении близких родственников.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу пока не вступил.